L’ultimo trionfo gialloviola arrivava quattro anni fa nella bolla di Orlando, ma a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 i Lakers non potevano festeggiare con la tradizionale parata per le strade di Los Angeles. Jeanie Buss, proprietaria della franchigia e ospite del programma di Dwight Howard, in campo contro Miami nel 2020, non esclude di poter recuperare l’occasione persa in futuro

Per molti, soprattutto per chi non è coinvolto da ragioni di tifo, il titolo vinto dai Lakers nel 2020 andrebbe riportato nei libri di storia del gioco con al fianco un asterisco. La stagione 2019-20, d’altronde, era stata funestata dalla pandemia da Covid-19 e, dopo un lungo stop tra la primavera e l’estate, la NBA era riuscita a portare a termine la regular season e quindi i playoff nella ormai celebre bolla di Orlando. Niente pubblico sugli spalti, quindi, e niente trasferte sul campo della squadra avversaria, per una seconda parte di stagione vissuta in condizioni mai viste prima e certamente irripetibili. A prescindere dal giudizio sul valore del successo colto da LeBron James e compagni, però, una cosa è certa: quel trionfo ha lasciato l’amaro in bocca ai protagonisti e anche ai supporter dei Lakers, perché le restrizioni imposte dalla pandemia hanno impedito che venisse celebrato con la tradizionale parata. Un rimpianto, quello di non aver potuto festeggiare per le strade di Los Angeles, che secondo Jeanie Buss, proprietaria della franchigia, potrebbe ancora essere cancellato.