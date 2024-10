Oggi è l'NBA Jersey Day: mandaci le tue sui social

La stagione NBA è quasi arrivata e l’attesa è finalmente finita. Per dare il via alla nuova regular season con stile, la NBA invita i fan di tutto il mondo a celebrare il 5° NBA Jersey Day nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre. L’evento vuole incoraggiare gli appassionati di basket a indossare la loro maglia NBA preferita — che si tratti di un classico ritorno al passato o dell'ultimo design — e unirsi alla celebrazione globale in vista del via della stagione 2024-25. Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua mostreranno oggi in diretta su Sky Sport 24 sei pezzi pregiati dalla propria collezione, spiegando i motivi della loro scelta. E voi? Potete fare lo stesso condividendo sui social le vostre canotte preferite taggando @SkySportNBA su Instagram, Facebook e Twitter. E non dimenticatevi anche di partecipare a NBA Fantasy: in palio con il fantabasket legato alla NBA ci sono un viaggio per due alle prossime NBA Finals. La stagione NBA è quasi tra di noi: si comincia nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 con la consegna degli anelli ai campioni in carica dei Boston Celtics, impegnati in casa contro i nuovissimi New York Knicks, e si prosegue con la sfida tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves, con il possibile debutto di Bronny James al fianco di papà LeBron, la prima coppia padre-figlio a giocare insieme in una squadra NBA nella storia. Tutto, ovviamente, da seguire in diretta e in replica sui canali di Sky Sport.