Nella notte i Pistons hanno demolito, a domicilio, gli Utah Jazz (+28) e anche se non è stata la miglior serata al tiro per Malik Beasley (15 punti, ma con 3/14 da tre) proprio le percentuali dall'arco - unite al volume di tiro - dell'ex giocatore di Denver, Minnesota, anche Utah, Lakers e Milwaukee sono uno dei segreti meglio conservati di Detroit. Tanto che ora vuole raggiungere Steph Curry in un club esclusivissimo (con un solo iscritto...)

C'è solo una squadra, in tutta la NBA, che nelle ultime dieci gare ha fatto meglio dei Detroit Pistons, e sono i Cleveland Cavs, imbattuti da un mese esatto (ultima sconfitta: 4 febbraio scorso). Si parla tanto, e giustamente, della splendida stagione di Cade Cunningham, diventato un All-Star; della crescita di Ausar Thompson, intrigante tuttofare e super difensore. Ma nella splendia annata dei Detroit Pistons, che hanno vinto 10 delle ultime 11 partite disputate, non va dimenticato il contributo di Malik Beasley, terzo miglior marcatore di squadra con 16.6 punti in poco più di 27 minuti ma soprattutto in corsa per raggiungere un traguardo toccato soltanto da Steph Curry nella storia della lega. Solo la superstar dei Golden State Warriors, infatti, è riuscito a concludere una stagione NBA tirando più del 42% su almeno 11 triple parametrate su 36 minuti (ovvero quasi dieci in più di quelli che gioca effettivamente Beasley). Al momento il tiratore dei Pistons tenta 9.5 triple a partita, dato che salirebbe a 12.4 sui 36 minuti, e la sua percentuale dall’arco (il 42.3%) lo metterebbe in un club esclusivissimo, con solo Curry a fargli compagnia. Soltanto che Steph è riuscito nell’impresa per ben 5 stagioni nell’arco della sua carriera…