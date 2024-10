Che Trae Young e LaMelo Ball non fossero esattamente l’uno il miglior amico dell’altro era cosa nota, perché la rivalità tra i due giocatori , peraltro con caratteristiche non troppo dissimili tra loro, vantava già qualche capitolo precedente. Nella notte, però, la partita tra Atlanta e Charlotte , vinta da padroni di casa per 125-120 , ha portato questa rivalità ad un livello mai visto prima. Young e Ball non sono solo stati i grandi protagonisti della gara , si sono proprio sfidati in una sorta di confronto diretto a suon di triple, canestri e provocazioni reciproche. La stella degli Hawks ha chiuso con 38 punti e 10 assist , mentre il playmaker degli Hornets si è dovuto fermare a quota 34 tirando 9/14 da dietro la linea dei tre punti . La partita di LaMelo , però, è finita quando sul cronometro c’erano ancora 3:33 da giocare nel 4° quarto .

Trae diabolico, LaMelo deve uscire dal campo

Tra le qualità per cui Young si è fatto conoscere nella sua ormai consistente carriera in NBA non c’è l’efficacia difensiva, anzi, quello è da sempre il suo principale tallone d’Achille. La presenza tra gli avversari di un rivale come Ball, però, ha fatto alzare l’intensità anche nella metà campo amica alla stella di Atlanta. È stato proprio Young, infatti, a provocare e quindi subire il fallo in attacco commesso da Ball a tre minuti e mezzo dalla fine, costringendo il playmaker di Charlotte a uscire dal campo. Quello commesso nel tentativo di liberarsi per tirare l’ennesima tripla della sua serata, infatti, LaMelo ha commesso il suo 6° fallo. E Young, finito per terra dopo il contatto con l’avversario, non si è fatto pregare, mostrando subito le sei dita a favore di telecamera per sottolineare quanto appena accaduto. Dal lì in poi, senza la loro stella, gli Hornets, già sotto 107-114, hanno provato inutilmente a rimettersi in partita. Il risultato finale ha quindi premiato Young e gli Hawks, ma l’impressione è che la rivalità tra lui e LaMelo sia destinata a continuare ancora a lungo.