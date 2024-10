L’intervento telefonico di Joe Mazzulla avvenuto ieri durante una trasmissione sportiva radiofonica di “98.5 The Sports Hub”, emittente dell’area di Boston, era iniziato suggerendo un cambiamento alle regole attualmente in essere in NBA. “Il basket è l’unico sport che non prevede un power-play” ha detto Mazzulla riferendosi alla regola da sempre presente nell’hockey su ghiaccio e che stabilisce l’espulsione “a tempo” di un giocatore e che costringe la sua squadra a giocare in inferiorità numerica, “l’hanno appena inserito anche nel calcio e potrebbe essere un’idea per punire al meglio e in maniera consona i falli tecnici o antisportivi”. E da lì, l’allenatore dei campioni NBA in carica sia lasciato andare ad un altro suggerimento decisamente più azzardato.