Bronny James segna il primo canestro in carriera

Nel finale della sfida tra Cavs e Lakers a risultato già acquisito in favore di Cleveland, Bronny James ha segnato i primi due punti della sua carriera in NBA, venendo celebrato dal pubblico di casa che lo aveva richiesto in campo a gran voce. Bronny, così come papà LeBron, è stato accolto prima della partita da un messaggio di "bentornato a casa" da parte di Cleveland, città dove il primogenito di James è nato e cresciuto

Dopo le emozioni dell'esordio in NBA nella opening night, il primo canestro di Bronny James non poteva che arrivare in un posto speciale. Alla sua prima partita a Cleveland, città nella quale è nato e cresciuto a seguito di papà LeBron, Bronny è stato accolto da un messaggio in spogliatoio da parte dei Cavs, che hanno dato il "Bentornato a casa" a lui, a LeBron, a D'Angelo Russell (che ha fatto il college a Ohio State) e a Scott Brooks (attuale assistente di JJ Redick con un passato da giocatore in Ohio). Anche durante un timeout nel corso della partita la squadra di casa ha omaggiato la famiglia James con un video di un minuto con alcune giocate di LeBron in maglia Cavs e diverse immagini insieme al figlio. Il numero 9 dei Lakers, richiesto a gran voce dal pubblico di casa, ha fatto il suo ingresso in campo a 5:10 dalla fine, quando i Cavs erano già ampiamente in vantaggio e coach JJ Redick ha svuotato la sua panchina concedendo la vittoria ai padroni di casa. Il pubblico di Cleveland ha poi festeggiato con un'ovazione il primo canestro della carriera di Bronny, un tiro dalla media distanza a 2:06 dalla fine. Bronny ha poi sbagliato una tripla smarcata a 55 secondi dal termine, chiudendo la sua partita con 2 punti, 2 assist e un recupero nella seconda sconfitta consecutiva dei Lakers, sconfitti dalla squadra più in forma della lega (5-0 per cominciare la stagione, nessuno come loro).