Errore pazzesco di Ja Morant nella sfida persa da Memphis in casa contro Brooklyn. Il leader dei Grizzlies, lanciato da solo in contropiede a inizio secondo quarto, si è esibito in una schiacciata rovesciata ma ha finito per colpirsi in testa mentre era sotto il canestro, impedendo al pallone di attraversare la retina per suggellare i due punti. I Grizzlies hanno poi perso malamente per 119-106 in una serata da 14 punti, 8 rimbalzi e 11 assist (ma con 5/16 al tiro) per Morant