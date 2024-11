Con un record di 4 vittorie e 5 sconfitte, i San Antonio Spurs non sono lontani da dove volevano essere, cioè attorno a un record del 50% per giocarsi il torneo play-in. A tenere banco in Texas è piuttosto la situazione di salute di coach Gregg Popovich, che si è sentito male circa due ore e mezzo prima della partita della scorsa settimana contro i Minnesota Timberwolves, lasciando le redini della squadra all’assistente Mitch Johnson. Gli Spurs sono riusciti a vincere quel match e quello di questa notte contro Portland, intervallandoli con due sconfitte per mano di Clippers e Rockets in trasferta, ma non sono arrivate indicazioni sulle condizioni di Popovich né quando (o se) lo rivedremo a bordo campo. A fornirle, in un certo senso, è stato allora Victor Wembanyama, che ha parlato ieri notte dopo la vittoria sui Blazers: "Non siamo in contatto diretto con Popovich, ci tengono informati sullo stretto necessario" ha ammesso il francese. "Ma non sono preoccupato per lui: so che tornerà presto con noi". Anche coach Johnson è rimasto piuttosto abbottonato, dicendo solamente che Popovich "si sente bene" e che i due hanno parlato. "Sono molto impegnato con la gestione della squadra, perciò non siamo andati nel dettaglio su quando potrà tornare in questa stagione". Popovich, 75 anni, è l’allenatore più anziano nella storia della NBA, battendo già quattro anni fa il primato di Hubie Brown a 71 anni. Arrivato alla sua 29^ stagione alla guida degli Spurs, nessuno ha mai vinto più di lui in regular season.