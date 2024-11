Di nuovo la schiena, di nuovo dalla panchina

Alle prese con un minutaggio forzatamente ristretto, misura cautelativa adottata per tutelarne al meglio le condizioni fisiche, durante la scorsa stagione Simmons aveva più volte ribadito di non gradire il fatto di partire dalla panchina. Questo non ha impedito a coach Jordi Fernandez di toglierlo dal quintetto iniziale mandato in campo nella sfida ai Celtics. Simmons, reduce da cinque giorni di riposo dopo non aver giocato l’ultima gara contro Memphis, è così partito per la prima volta in stagione tra le riserve. Il suo apporto nella sconfitta 108-104 arrivata dopo un tempo supplementare, è stato abbastanza marginale: 8 punti, 8 assist e 6 rimbalzi in 27 minuti giocati. Con Nic Claxton al suo posto nello starting five, poi, i Netssono sembrati meglio assortiti e, forse non a caso, se la sono giocata fino alla fine con i campioni in carica. Il futuro di Simmons a Brooklyn, quindi, tra problemi fisici che incombono come una spada di Damocle e prestazioni di certo non all’altezza del suo curriculum, pare ancora incerto. Il contratto che lo lega alla franchigia scade il prossimo giugno e, al momento, l’ipotesi più probabile è che l’ex prima scelta al Draft del 2016, che in estate ha compiuto 28 anni, possa pensare di provare a ripartire da capo con un’altra maglia.