Quella tra Spurs e Jazz è stata per lungo tempo una delle sfide più avvincenti della Western Conference , soprattutto quando entrambe le squadre erano tra le contendenti per arrivare alle Finals partendo da Ovest . La fase di ricostruzione che interessa sia San Antonio che Utah da ormai un paio di stagioni impone traguardi ben più modesti , ma il confronto in programma questa sera appare comunque ricco di spunti. Innanzitutto perché Spurs e Jazz , a differenza di tante altre squadre ancora alla ricerca del loro uomo franchigia, hanno due punti fermi attorno a cui costruire il loro futuro . Da una parte Victor Wembanyama , primissima scelta al Draft un anno fa e poi rookie dell’anno, talento generazionale che promette di riportare i texani ai fasti degli anni Duemila e dintorni. Dall’altra Lauri Markkanen , ala finlandese che dopo le esperienze non esaltanti tra Chicago e Cleveland a Salt Lake City è diventato un All-Star . Le due stelle, però, non saranno di certo sole, perché in campo di preannuncia una presenza corposa di giovani da osservare con attenzione .

Tra possibili rientri e equilibri ancora da trovare

Per i padroni di casa potrebbe arrivare il rientro di Devin Vassell, elemento fondamentale per gli equilibri tattici di squadra che però deve ancora fare il suo debutto in questa stagione. Senza di lui, comunque, gli Spurs, che al momento in panchina devono anche fare a meno di Gregg Popovich, fermo per problemi di salute, hanno iniziato la regular season ottenendo buone risposte dal nuovo assetto con i veterani Chris Paul e Harrison Barnes e viaggiano appena sotto il 50% di vittorie con un record di 4-5. Decisamente meno brillante, invece, l’avvio di stagione dei Jazz. I ragazzi di coach Will Hardy occupano attualmente l’ultimo posto a Ovest con un record di 1-7 e, prima della vittoria sui Bulls di lunedì scorso, avevano infilato sei sconfitte consecutive. Tra le poche note positive per Utah ci sono i lampi di classe e atletismo del rookie Cody Williams, che sta trovando uno spazio sempre maggiore nelle rotazioni. L’appuntamento con l’NBA Saturdays è dunque per questa sera a partire dalle 23 su Sky Sport NBA con il commento live in italiano a cura di Dario Vismara e Tommaso Marino.