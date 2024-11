Certo, non giocano assieme come LeBron e Bronny James, e questo fa tutta la differenza del mondo, però in NBA c'è un altro figlio d'arte che si sta mettendo in luce e sta strappando all'erede di "King" James parecchie attenzioni. Parliamo di Scotty Pippen Jr., figlio del leggendario Scottie Pippen sei volte campione NBA al fianco di Michael Jordan con i Chicago Bulls. Nelle prime 10 partite della sua stagione con i Memphis Grizzlies, Pippen Jr. ha chiuso in doppia cifra per punti in ogni gara tranne che in due occasioni, raggiungendo la doppia cifra di assist ben tre volte (con un season high di 13 sul campo dei Sixers). Ma nella notte, con Ja Morant infortunato, è arrivata anche la prima partenza in quintetto e il figlio del leggendario n°33 dei Bulls ha risposto alla grande, firmando la prima tripla doppia della sua carriera, con 11 punti, 11 assist e 10 rimbalzi in soli 28 minuti di gioco. Proprio ai Lakers dove oggi prova a trovare un posto Bronny James aveva mosso i suoi primi passi in NBA Pippen Jr. nella stagione 2022-23, ma non trovando troppo spazio. "Certo che contro di loro ho sempre una motivazione speciale, perché non hanno creduto in me", aveva detto recentemente dopo il successo dei Grizzlies sui gialloviola firmato anche dai suoi 14 punti con 3/4 da tre punti.