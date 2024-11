L’inizio di stagione dei Bucks è fin qui stato un vero disastro e a Milwaukee si registra il pesante malumore della stella Giannis Antetokounmpo. Questa sera, però, Milwaukee si troverà di fronte i Celtics campioni in carica, un test tutt’altro che facile e che potrebbe aggravare ancora di più la crisi della squadra allenata da Doc Rivers. L’appuntamento con il tradizionale NBA Sundays è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Nello spogliatoio dei Bucks risuonano ancora le parole spese da Giannis Antetokounmpo dopo la brutta sconfitta di New York dell’altra notte, la 7° nelle 9 partite fin qui disputate nel disastroso inizio di stagione di Milwaukee . Il greco, dopo la batosta subita dai Knicks , ha richiamato la squadra a un maggior impegno, usando parole molto chiare (“ Non proviamo nemmeno a vincere, a me non sta bene questo atteggiamento ”). Ora, di fronte a Antetokounmpo e compagni si profila una sfida che potrebbe rappresentare un punto di svolta oppure un ulteriore peggioramento di una crisi già piuttosto profonda . A Milwaukee , infatti, arrivano i Celtics campioni NBA in carica , che invece hanno iniziato la loro stagione con 8 vittorie nelle prime 10 partite e rimangono i primi candidati a uscire dalla Eastern Conference . Nell’ultima sfida tra Bucks e Celtics , giocata lo scorso 28 ottobre al TD Garden di Boston , erano stati i padroni di casa a vincere per 119-108 . A fare la differenza nella vittoria casalinga dei biancoverdi era stato allora Jaylen Brown , migliore dei suoi con 30 punti , ma l’ala dei Celtics potrebbe saltare il rematch di stasera.

I Bucks con le spalle al muro

A prescindere dall’eventuale protrarsi dell’assenza di Brown, però, è innegabile che i Celtics scenderanno in campo stasera con il favore dei pronostici. I ragazzi allenati da Joe Mazzulla, poi, potrebbero essere ulteriormente motivati dalla possibilità di affondare il colpo su quella che, almeno nei pronostici estivi, sembrava poter essere una delle loro concorrenti a Est. L’ultima prestazione dei campioni in carica, una complicata vittoria al supplementare contro un avversario non proprio irresistibile come i Nets, ha fatto intravedere qualche calo di concentrazione di troppo, ma è prevedibile che Jrue Holiday e compagni non ripeteranno l’errore contro Milwaukee. A colorare ulteriormente la sfida di stasera, poi, c’è il confronto tra Antetokounmpo e Jayson Tatum, attualmente in seconda e terza posizione tra i migliori marcatori della lega con 30.1 e 30.5 punti a partita. Normale quindi pensare che la palla passerà prima di tutto dalle loro mani, con Damian Lillard da una parte e Brown, qualora fosse della gara, oppure il sorprendente Payton Pritchard (16.4 punti di media in 28.7 minuti giocati a partita fin qui) nel ruolo di seconde opzioni. L’appuntamento con l’NBA Sundays tra Bucks e Celtics è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.