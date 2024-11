Quattro vittorie in undici gare disputate non è un risultato che possa giustificare trionfalismi eccessivi, ma a Detroit lo scorso anno hanno dovuto attendere metà gennaio per raggiungere lo stesso obiettivo – e le sconfitte non erano 7, come oggi, bensì già 36. Per questo in casa Pistons – oggi decimi a Est, addirittura in posizione play-in – c’è chi, sottovoce, inizia a manifestare un po’ di ottimismo: la squadra, forse, si sta muovendo nella giusta direzione. Di certo questo vale per due giocatori agli ordini di coach Bickerstaff: Cade Cunningham e Jaden Ivey. Non che da loro non ci si aspettassero certi risultati, visto le chiamate al Draft (la prima assoluta per Cunningham nel 2021, la quinta per Ivey l’anno successivo) spese per assicurarseli. E dietro alle prime vittorie dei Pistons c’è proprio l’emergere prepotente di questi due ragazzi. Contro Lakers, Hornets e Hawks, Cunningham ha messo in fila tre triple doppie consecutive (17/11/11 contro L.A., 20/10/10 contro gli Hornets, 22 punti, 13 assist e 11 rimbalzi contro gli Hawks) mentre Ivey al suo terzo anno nella lega è ai suoi massimi in carriera per punti (18.5) e rimbalzi (4.5) e non ha mai tirato così bene, tanto dal campo (45.7%) quanto dall’arco (37.0% su cinque triple a sera).