Manca sempre meno al primo ritorno di Klay Thompson da avversario, con la maglia dei Mavericks, sulla Bay Area. Ma la sfida di martedì notte tra Golden State e Dallas (diretta su Sky alle ore 4, replica il giorno dopo con commento in italiano) non sembra togliere il sonno al diretto interessato, leggendario ex degli Warriors: “Sarà semplicemente un’altra partita di regular season, come tutte quelle di novembre. Certo, sarà bello rivedere tutta la gente con cui ho lottato per così tanti anni assieme, ma alla fine la pallacanestro è pallacanestro, non credo sarà difficile separare le emozioni dal resto”. E anzi, se c’è un motivo che rende la sfida contro gli Warriors speciale, per Thompson non è quello che tutti si aspettano. “Conta di più perché vale per la NBA Cup. Nella mia testa al momento c’è solo questo, e so che è presto per dirlo e che questo trofeo esiste da un solo anno, ma mi piacerebbe vincerlo”. Neppure le celebrazioni già pianificate a San Francisco – chi varcherà le soglie del Chase Center riceverà uno speciale cappello da capitano di mare, per omaggiare una delle grandi passioni di Thompson – scuotono la guardia dei Mavs (“Saranno contenti i tifosi”), mentre decisamente più emotivo appare Steph Curry, all’idea di ritrovarsi l’altro “Splash Brother” da avversario, con una maglia diversa.