A tre settimane abbondanti dall’inizio della regular season, Charlotte e Milwaukee hanno due record quasi identici : 4-7 e 4-8 . Eppure, nelle previsioni che avevano accompagnato la stagione, non avrebbe dovuto essere così. Gli Hornets , da una parte, hanno forse fatto persino un po’ meglio di quanto ci si aspettasse, perché la squadra, affidata all’esordiente Charles Lee in panchina, in estate ha avviato una decisa fase di ricostruzione attorno ai punti fermi rappresentati da LaMelo Ball e Brandon Miller . Dall’altra, invece, i Bucks , dopo la seconda parte deludente della scorsa stagione, si approcciavano alla nuova annata con obiettivi importanti e nella speranza che l’accoppiata tra Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard avrebbe finalmente fatto decollare la squadra. Invece, per i ragazzi allenati da Doc Rivers l’inizio di stagione regolare è stato a dir poco complicato, e solo le due recenti vittorie contro avversarie non proprio irresistibili come Toronto e Detroit hanno rialzato leggermente il morale dell’ambiente. E così, al contrario di quanto si sarebbe potuto ipotizzare fino a qualche settimana fa, la sfida che caratterizza l’appuntamento con l’ NBA Saturdays di questa sera si preannuncia davvero equilibrata.

Due squadre alla ricerca di un’identità

Charlotte, nel suo progetto futuribile, punta come detto sulla coppia Ball-Miller, che fin qui ha alternato lampi di classe pura a passaggi a vuoto ancora troppo frequenti. Con due talenti del genere a disposizione, e con un roster dalla profondità non comune, gli Hornets hanno però fin qui avuto il 26° attacco di tutta la lega, a riprova di una identità tattica ancora tutta da trovare. Non che i Bucks, in questo senso, siano andati molto meglio. Pur disponendo di una letale macchina da pallacanestro come Antetokounmpo, miglior marcatore della NBA a 33.3 punti a partita e reduce dai 59 rifilati a Detroit, e di un tiratore che, seppur lontano dal picco di carriera, ha pochi eguali come Damian Lillard, infatti, Milwaukee ha per ora il 20° attacco della lega. E proprio Lillard, ancora fermo dopo la botta alla testa presa nella partita contro Boston, sarà uno degli assenti nella sfida di questa sera insieme al degente di lungo corso Khris Middleton. Per i Bucks, però, non ci sono scuse: uscire dalla crisi significa anche vincere partite come quella di stasera. Per scoprire se Giannis e compagni ci riusciranno basta attendere le 21, quando su Sky Sport NBA inizierà la diretta della sfida tra Charlotte e Milwaukee, da vivere con il commento live in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.