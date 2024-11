Da quando è in quintetto (per via dell'infortunio a Aaron Gordon) Peyton Watson ha risposto chiudendo 7 delle 8 partite iniziate da titolare in doppia cifra. Ma quella della notte, contro Dallas e contro Kyrie Irving, non la dimenticherà tanto facilmente, nonostante la sconfitta. A fine gara, infatti, la star dei Mavs gli ha firmato e regalato la maglia, con una dedica molto speciale

Il sorriso di Peyton Watson al tavolo della conferenza stampa dopo la partita, nonostante la sconfitta dei suoi Nuggets contro i Mavs, dice tutto. Ha di fianco a sé la maglia di un suo avversario di giornata, Kyrie Irving, con tanto di autografo e dedica. “A Peyton. Ti voglio bene fratello. Continua a crescere e a esigere da te stesso niente di meno che la grandezza”. E al giovane giocatore di Denver non sembra vero, brillano gli occhi. “Per me vuol dire molto. Sono sempre stato un ammiratore, suo e di LeBron James, dai tempi di Cleveland”, racconta. “E quando ero al liceo ho avuto l’opportunità di allenarmi con lui e con KD (Kevin Durant), che durante la pandemia – io avevo solo 16 anni - mi hanno invitato a giocare con loro. Per me era come se fosse Natale. Hanno creduto in me, mi hanno convinto che potessi giocare a questo livello. Per questo questa maglia significa così tanto per me: mi sono sempre ispirato a Kyrie”. E Watson non ha tradito la fiducia riposta da Irving (e da Durant) in lui, dimostrandolo anche nella sfida della notte, iniziata in quintetto base e chiusa con 15 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate (una delle specialità della casa) con un ottimo 7/11 al tiro.