La prima parte di stagione, così come praticamente ogni partita giocata dal suo sbarco in NBA, per Charlotteaveva seguito gli alti e bassi della sua stella LaMelo Ball. Assente contro New York per un problema al polpaccio sinistro, ieri notte Ball ha visto i suoi compagni giocarsela fino all’ultimo con una corazzata come i Knicks, finendo per cedere solamente 99-98. Ora, però, il più giovane dei fratelli Ball potrebbe rientrare per la seconda delle due sfide in back-to-back degli Hornets. Anche perché dall’altra parte ci sarà Atlanta, altra squadra attesa da un back-to-back assai impegnativo, ma reduce viceversa da una vittoria di prestigio contro Cleveland. E gli Hawks, sotto molti punti di vista, sono la squadra più pazza di tutta la NBA in questo avvio di regular season, perché Trae Young si sono dimostrati capaci di vincere così come di perdere letteralmente contro chiunque.