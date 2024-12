La stagione dei Clippers, al netto di alcuni passaggi a vuoto come quello della notte contro Minnesota, è iniziata tutto sommato bene. Il record di 14 vittorie e 10 sconfitte, infatti, è arrivato senza che la stella della squadra Kawhi Leonard abbia ancora fatto il suo esordio in regular season. E se sul suo rientro vige un mistero fitto, nel frattempo i primi 10.000 tifosi che arriveranno all’Intuit Dome per la partita con i Jazz riceveranno in regalo un pupazzetto che lo ritrae in versione natalizia

La data, per i tifosi dei Clippers che alla passione per la squadra abbinano quella per le feste natalizie , è da segnare sul calendario: 16 dicembre . Quella sera i ragazzi allenati da Ty Lue affronteranno la sfida, invero non impossibile, contro Utah. E se la partita non è esattamente considerata tra quelle di cartello, per chi si presenterà all’ Intuit Dome ci sarà un regalo a tema natalizio . Durante la gara interna della notte, persa nettamente contro Minnesota , infatti, i Clipper s hanno annunciato che ai primi 10.000 spettatori che si presenteranno al palazzetto per la sfida con i Jazz verrà regalato un pupazzetto che ritrae la stella della squadra Kawhi Leonard in versione Babbo Natale . E la versione con tanto di cappello e vestito rosso potrebbe rimanere l’unica in cui, al momento, sarà possibile osservare il due volte campione NBA con San Antonio e Toronto .

Il Leonard in plastica e quello vero

A osservare i compagni perdere nettamente 108-80 contro i Timberwolves c’era anche Leonard, impassibile come suo solito e più volte pescato dalle telecamere nel corso della gara. Assente dal campo dallo scorso 26 aprile, quando dopo gara-2 aveva dovuto abbandonare la serie di primo turno poi persa contro Dallas per un infortunio al ginocchio destro, Leonard ha poi saltato anche le Olimpiadi di Parigi, rinunciando alla convocazione di Team USA per non aggravare una situazione delicata. A oggi, però, nonostante i sei mesi abbondanti di stop, l’ex Spurs e Raptors non ha ancora rimesso canotta e pantaloncini. Sul suo possibile rientro, come ormai da tradizione quando c’è Leonard in ballo, non si hanno certezze, anche se il giocatore avrebbe ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbe non essere troppo distante dal ritorno sul parquet. Nel frattempo, però, i tifosi dei Clippers potrebbero doversi accontentare della sua versione natalizia in plastica denominata “Klaw on the wall”.