Guardando la classifica della Eastern Conference appare chiara una cosa: in testa e in coda le prime e le ultime quattro posizioni sembrano quasi giocare una regular season a sé stante, mentre nel mezzo c’è un gruppone di sette squadre separate da poco più di tre vittorie. E Cleveland e Charlotte fanno parte di questi quartetti, con i Cavs che forti di un avvio di stagione sfavillante comandano davanti anche ai Celtics campioni in carica, e gli Hornets in piena ricostruzione che arrancano e al momento sono terz’ultimi. Sulla carta, quindi, il confronto che li vedrà impegnati nell’appuntamento dell’ NBA Saturdays avrebbe un pronostico quasi scontato. Charlotte , però, in casa ha colto 5 delle sue 6 vittorie totali, mietendo anche vittime importanti come Indiana e Milwaukee . I ragazzi di coach Kenny Atkinson , quindi, non dovranno prendere sottogamba l’impegno di questa sera, pena inciampare in un ostacolo più insidioso di quanto potrebbe sembrare.

La voglia di continuare a vincere e quella di uscire dalla crisi

Gli Hornets, che avevano iniziato tutto sommato con un buon passo la stagione, sono reduci da ben 7 sconfitte consecutive. Un filotto negativo su cui ha pesato e non poco l’infermeria, dove buona parte del roster ha effettuato una sosta più o meno lunga. Le speranze di uscire da questa crisi passano ovviamente dalle mani di LaMelo Ball, fin qui autore di 31.1 punti e 6.9 assist a partita, ma costretto a fermarsi una settimana fa per un problema al polpaccio sinistro e attualmente in forte dubbio per la sfida ai Cavs. Cavs che invece hanno stupito tutti con la partenza sprint da 15 vittorie consecutive e al momento hanno perso solo con i Celtics e, curiosamente, per due volte consecutive con gli Hawks. E proprio le due sconfitte patite contro Atlanta dovrebbero aver insegnato a Donovan Mitchell a non sottovalutare nessun avversario, perché in NBA è possibile perdere contro chiunque alla prima distrazione. Per scoprire come scenderanno in campo Hornets e Cavs basta aspettare le 19, quando su Sky Sport NBA partirà la diretta della partita con il commento in italiano di Franceso Bonfardeci e Mauro Bevacqua.