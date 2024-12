Morant show: è già la schiacciata dell'anno? VIDEO

Aveva promesso che non avrebbe più schiacciato per evitare infortuni, ma per fortuna Ja Morant non sta mantenendo la parola. Questa notte contro Boston ha suggellato una prestazione da 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist con un'affondata in controtempo dopo aver eluso la difesa di Derrick White e Kristaps Porzingis, galleggiando in area e concludendo in rovesciata per guidare i suoi Memphis Grizzlies al successo su un campo in cui non vincevano da 11 anni. La domanda sorge spontanea: è già la schiacciata dell'anno?