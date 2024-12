Se neanche una prestazione da 56 punti da parte di Nikola Jokic basta ai Denver Nuggets per battere gli Washington Wizards, allora c’è davvero qualcosa che non funziona . Questa notte i campioni NBA del 2023 hanno toccato il punto più basso della loro stagione , perdendo sul campo di una squadra che non vinceva dallo scorso 30 ottobre, inanellando ben 16 sconfitte consecutive. Il problema è che non è stato un risultato casuale: gli Wizards guidati dai 39 punti di Jordan Poole sono sempre rimasti avanti nel punteggio , rispondendo colpo su colpo ai tentativi di uno Jokic che ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle, ma senza successo. Senza Jamal Murray e Aaron Gordon fermati dagli infortuni e con i compagni di squadra in serata no (tolto Julian Strawther, autore di 18 punti), Jokic ha dovuto fare tutto da solo tentando la bellezza di 38 tiri , mettendone a segno 22 per ritoccare a quota 56 il suo massimo in carriera . Il tre volte MVP ha aggiunto anche 16 rimbalzi e 8 assist al suo tabellino, cifre che insieme alle tre triple realizzate non si erano mai viste nella storia della NBA , ma non sono bastate per avere ragione della peggior squadra della NBA — e nel post-partita il serbo non ha nascosto la sua frustrazione .

Jokic: "Forse non essere pagati ci motiverebbe"

"Le ultime due partite sono state pessime per noi, stiamo davvero andando nella direzione sbagliata. E penso che sia colpa di tutti" ha detto Jokic dopo la sconfitta, decisamente poco contento per il suo nuovo career high superando i 50 che aveva realizzato nel 2021 contro Sacramento — sempre in una sconfitta. I Nuggets non vincono due partite in fila da quasi un mese, e se il ko sul campo di Cleveland era tutto sommato da mettere in conto, quello di stanotte a Washington è definitivamente un campanello d’allarme. "Nel mio paese, da dove vengo io, dopo una serie di partite come queste il tuo prossimo stipendio è un po’ più basso rispetto a quanto spereresti" ha detto Jokic, facendo uscire tutta la sua anima balcanica. "Forse è quello che dobbiamo fare per trovare qualche motivazione in più”. Coach Michael Malone si è preso la responsabilità per il record di 11-10, che vede i Nuggets ora invischiati nella lotta per un posto al play-in: "Abbiamo tanti problemi, specialmente in difesa. Sto facendo un brutto lavoro con questa squadra: abbiamo perso contro una squadra che nelle ultime cinque partite viaggiava a 100 punti segnati di media e ce ne ha messi 122. È una cosa che mi mette in imbarazzo". I Nuggets avranno l’opportunità di rifarsi già stanotte sul campo di Atlanta, prima di cinque giorni di riposo complice l’eliminazione dalla NBA Cup.