Dru Smith segna 11 punti un anno dopo l’infortunio

Conosciamo la NBA per le storie dei suoi grandi protagonisti, degli All-Star e degli allenatori che ogni giorno provano a portare le loro squadre al successo. Ma al di là dei grandi personaggi che attirano like sui social, c’è un sottobosco di giocatori che combattono ogni giorno per procurarsi un’opportunità e cambiare la propria carriera, e il cui futuro è spesso appeso a un filo. Uno di questi, ad esempio, si chiama Dru Smith, e forse vi ricorderete di lui per uno degli infortuni più assurdi che si siano visti negli ultimi anni sui parquet NBA. In una partita del 22 novembre 2023 in casa dei Cleveland Cavaliers, infatti, Smith nel tentativo di stoppare un tiro avversario è finito tra i piedi degli assistenti allenatori dei Cavs a bordo campo. Per sua sfortuna due circostanze hanno reso drammatico il suo sforzo difensivo: il primo è che è ricaduto esattamente su una lavagnetta appoggiata per terra, e il secondo è che il parquet di casa dei Cavs è sopraelevato di una decina di centimetri, e lui è quindi di fatto finito fuori dalla superficie calpestabile subendo una torsione innaturale del ginocchio. Questi aspetti hanno determinato un infortunio gravissimo: rottura del legamento crociato anteriore, mettendo fine alla sua promettente stagione in maglia Heat che era cominciata con 9 presenze in rotazione nelle prime 15 partite.