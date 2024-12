Giannis dopo LeBron: è lui l'MVP della NBA Cup

20 punti, 13 rimbalzi e 9/17 al tiro. Per tantissimi giocatori NBA questa sarebbe una serata notevole dal punto di vista statistico, ma per Giannis Antetokounmpo si tratta di gran lunga della peggior prestazione di questo inizio di stagione, arrivata lo scorso 18 novembre in una vittoria interna contro Houston. Basterebbe anche solo questo dato per far capire quale sia in questo momento il livello della stella dei Milwaukee Bucks, che ha suggellato un inizio di stagione di altissimo profilo con la vittoria della seconda NBA Cup della storia. Antetokounmpo ha dominato la finale contro gli Oklahoma City Thunder realizzando una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist con 2 recuperi e 3 stoppate, segnando 10 dei 19 tiri tentati pur in una serata da 6/11 ai liberi in meno di 37 minuti. La sua leadership e la sua presenza difensiva hanno fatto la differenza, permettendo ai Bucks di vincere il primo trofeo stagionale e a lui di succedere a LeBron James nell’albo d’oro del premio di MVP della competizione, che può ora contare su due (futuri) Hall of Famer.