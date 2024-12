Wemby show: solo Wilt e McGrady meglio al debutto

Al suo debutto in una partita del Christmas Day NBA, Victor Wembanyama ha dato spettacolo al Madison Square Garden, chiudendo con 42 punti, 18 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate. La sua prestazione mostruosa non è bastata ai San Antonio Spurs per superare i 41 punti di Mikal Bridges, ma permettono al francese di entrare in un ristrettissimo club insieme a Wilt Chamberlain e Tracy McGrady

Se il buongiorno si vede dal mattino, Victor Wembanyama è destinato a diventare un appuntamento fisso a Natale per il resto della sua carriera. Il debutto del rookie dell'anno in forza ai San Antonio Spurs su un palcoscenico di livello come il Madison Square Garden è stato semplicemente straordinario: 42 punti, 18 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate con 16/31 al tiro e 6/16 dalla lunga distanza in 40 minuti di gioco, dando una dimostrazione di dominio e talento vista raramente sui due lati del campo. Non sono però bastati ai suoi per vincere sul campo dei New York Knicks, trascinati dai 41 punti di Mikal Bridges per resistere alle magie del francese. È la prima volta dal 1961 che due avversari segnano entrambi più di 40 punti nella stessa partita di Natale, ma soprattutto con questa prestazione Wembanyama entra in un club ristrettissimo: solamente Wilt Chamberlain (45 punti nel 1959 contro Syracuse) e Tracy McGrady (43 nel 2000 contro Indiana) hanno fatto meglio dei suoi 42 punti, gli unici tre "debuttanti" a Natale a superare quota 40 punti. Ricorsi storici che danno ulteriori conferme di ciò che già tutti sapevano: Wembanyama è destinato a fare la storia di questo gioco, e sarà entusiasmante scoprire quanti altri record batterà nel giorno di Natale e in tutti gli altri.