Nella notte, contro i Sacramento Kings, anche se LeBron James non era in campo (fermato da una forma influenzale) Dalton Knecht ha confermato una volta in più il suo rapido processo di adattamento alla NBA. Impara in fretta, il ragazzo ex Tennessee, come testimoniato anche dai 18 punti in uscita dalla panchina messi a segno contro i Kings con 6/10 al tiro (e 2/5 da tre, la sua specialità) e un perfetto 4/4 dalla lunetta. Certo, i maestri da cui imparare in squadra non gli mancano, a cominciare proprio da LeBron James, ma Knecht - alla domanda su cosa avesse imparato di più da "King James" in questi primi due mesi di stagione NBA - ha forniato una risposta alquanto curiosa: "Ho imparato quanto ami giocare a Madden [il videogioco sul football NFL più popolare di tutti, ndr]. Ne parla in continuazione, non pensavo fosse così appassionato. In aereo non fa che guardare partite di football, le analizza proprio come se si trattasse di gare di pallacanestro: è pazzesco".