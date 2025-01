Brooklyn-Philadelphia: live a mezzanotte su Sky

I Brooklyn Nets stanno “svendendo” – via Schroder, accasatosi a Golden State, via anche Finney-Smith, finito ai Lakers – ma ciò nonostante la squadra di coach Fernandez non è osso facile per nessuno, come possono raccontare i Milwaukee Bucks, sconfitti due volte a cavallo dell’anno nuovo. Certo, sono anche due delle sole quattro vittorie messe a referto dai Nets nelle ultime 15 gare disputate, e per questo la sfida al Barclays Center contro Philadelphia dovrebbe comunque vedere i Sixers come naturali favoriti anche se la squadra di coach Nurse – dopo aver collezionato 4 vittorie in fila (e 10 successi in 13 incontri) – è reduce da due ko consecutivi, rimediati entrambi a Ovest, sul campo dei Kings prima e degli Warriors poi. Le fortune dei 76ers ovviamente dipendono dal personale che sono in grado di schierare in campo, variabile molto aleatoria in questi primi due mesi e mezzo di stagione: se Paul George e Tyrese Maxey saranno certamente della sfida, ottime anche le chance di vedere Joel Embiid in campo, mentre il dubbio più che altro riguarda la presenza di Kelly Oubre. In forte dubbio dall’altra parte, sponda Brooklyn, anche Cam Johnson, mentre dovrebbe essere della gara “l’altro” Cam, Thomas, così come il nuovo arrivato D’Angelo Russell (acquisito nello scambio con i Lakers per Finney-Smith) che tornerà a far coppia con Ben Simmons come ai tempi di Montverde Academy, il liceo che li ha visti in campo assieme per due stagioni (con un record complessivo di 45 vittorie e 2 sole sconfitte, e 2 titoli nazionali).