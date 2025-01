Un incontro faccia a faccia tra Jimmy Butler e Pat Riley non ha risolto la situazione tra il sei volte All-Star e i Miami Heat. Il giocatore ha ribadito un’altra volta di voler essere ceduto dai Miami Heat, e che eserciterà la player option da 52 milioni in suo possesso in estate solo per favorire la sua cessione. La sua squalifica termina venerdì in occasione della gara interna con i Denver Nuggets, alla quale Butler comunque intende partecipare

Una situazione che sembrava destinata a risolversi in fretta sta invece continuando a protrarsi più a lungo del previsto. La squalifica di 7 partite comminata dai Miami Heat a Jimmy Butler sta infatti giungendo al termine ma senza che la sua situazione si sia risolta, né con la cessione auspicata dal giocatore né con una rappacificazione tra le parti. Secondo quanto riportato da ESPN, il sei volte All-Star e il capo della dirigenza Pat Riley si sono incontrati faccia a faccia nella giornata di ieri, ma il giocatore ha ribadito ancora una volta la sua volontà di essere ceduto — subito oppure nel corso dell’estate, esercitando la player option da 52 milioni di dollari a suo favore per favorire una trade. In ogni caso, anche per non incorrere in altre sospensioni da parte della squadra, Butler ha intenzione di mettersi a disposizione di coach Erik Spoelstra quando la squadra tornerà dalla lunga trasferta a Ovest che si concluderà stanotte sul campo dei Los Angeles Lakers. La sua volontà di essere scambiato però rimane la priorità, anche se entrambe le parti in questo momento stanno tenendo il loro punto: Butler ha detto ad alcune squadre come Memphis e Milwaukee di non disturbarsi nemmeno a fare offerte per lui, spingendo invece per la soluzione Phoenix; gli Heat, invece, secondo quanto riportato non sembrano avere poi così tanta fretta di liberarsi di Butler, aspettando offerte migliori con l’avvicinarsi della deadline o dicendosi disposti anche ad aspettare l’estate per trovare uno scambio migliore.