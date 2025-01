La NBA nei primi giorni di questo 2025 balla sulle note di 'Tweaker', il brano di LiAngelo Ball, in arte G3, uscito il 3 gennaio. Un po' a sorpresa la canzone del fratello Ball 'di mezzo' sta spopolando in arene e spogliatoi NBA, e non solo. Si tratta infatti di uno dei pezzi rap più ascoltati in America nelle ultime settimane. Una bella rivincita per il 26enne (Lonzo ne ha 27 e LaMelo 23), la cui carriera da giocatore non è andata bene come quella dei fratelli, con l'ultima breve esperienza in Messico con la maglia dei non celeberrimi Astros de Jalisco. A differenza che in campo, nella musica le cose a LiAngelo stanno andando alla grande. Sull'onda del successo di 'Tweaker', esaltata anche da altri giocatori/rapper come Damian Lillard ("mi ricorda lo stile tra il finale degli anni '90 e i primi 2000") e Shaquille O'Neal (che l'ha ballata in diretta su TNT), è arrivato anche un contratto milionario con la Universal e la sua affiliata Def Jam: firma da 13 milioni di dollari, di cui 8 garantiti. E' arrivato anche l'invito per il celebre festival hip hop 'Rolling Loud' in programma a marzo. Sembra proprio l'inizio di una - nuova - esaltante avventura.