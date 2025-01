La serata di Philadelphia, per i Lakers, non è stata delle più piacevoli. L’infortunio occorso a Anthony Davisgià alla fine del 1° quarto ha finito per complicare i piani tattici dei gialloviola, che hanno poi subito la maggior energia messo in campo dai Sixers nella convincente vittoria 118-104 dei padroni di casa. E nella serataccia della squadra è stato coinvolto anche Bronny James, richiamato dalla G League per dare una mano al reparto esterni dei Lakers, privo dell’infortunato Gabe Vincent. Il figlio di LeBron è entrato già nel corso del 1° quarto, giocando poi più di 15 minuti in cui però non ha inciso, chiudendo con zero punti e 0/5 al tiro. Non solo, a James Jr. è toccato anche marcare un Tyrese Maxey scatenato, migliore della partita con 43 punti. “È velocissimo” ha detto Bronny dell’avversario diretto dopo la partita, “ha un tocco di palla incredibile e sa anche tirare: io ho provato a fare ciò che potevo”. Un punto di vista, quello del rookie, condiviso anche da coach JJ Redick.