Trade Williams: Charlotte contesta l’annullamento

Proprio quando una delle deadline del mercato più movimentata di sempre sembrava essersi quietata, l’annullamento dello scambio tra Lakers e Hornets che avrebbe portato Mark Williams in gialloviola e Dalton Knecht e svariate scelte in North Carolina ha riacceso gli animi. La trade era stata annullata dopo che Williams, secondo le valutazioni dei Lakers, non aveva superato le visite mediche, ma Charlotte ha deciso di contestare la decisione. Secondo quanto riportato da ESPN, la franchigia è in contatto con la NBA per "considerare i loro prossimi passi e valutare alternative per contestare il processo di valutazione dei Lakers o cercare risoluzioni alternative insieme alla lega". Dato che la deadline del mercato era già scaduta, la trade è stata del tutto annullata e non modificata come accade in certi casi quando, come in questa occasione, emergono nuovi dettagli medici dei quali la squadra ricevente non era stata messa al corrente prima dell’accordo. Secondo quanto detto da ESPN, le visite mediche di Williams hanno mostrato molteplici criticità, come dimostra anche il fatto che nei suoi tre anni di carriera professionistica abbia saltato il 60% delle partite possibili, soprattutto per problemi di schiena e infortuni ai piedi.