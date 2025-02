Il cronometro della partita diceva che c’erano ancora 1 minuto e 11 secondi da giocare nel 3° quarto, quando Kevin Durant si presentava in lunetta per due liberi. Il 2/2, consuetudine consolidata ormai da ormai quasi vent’anni di basket giocato, regalava alla stella dei Suns un traguardo storico: i 30.000 punti in carriera. Per superare quella soglia, impresa riuscita in precedenza a soli 7 giocatori nella storia della NBA, a Durant sarebbero bastati 26 punti. L’ex Nets e Warriors ne ha segnati 34 e, anche se non sono bastati per evitare la sconfitta a Phoenix nella gara casalinga contro Memphis, subito dopo il libero del punto numero 30.000 in carriera e alla sirena finale sono arrivate le ovazioni del pubblico di casa e anche l’omaggio degli avversari per una serata storica.