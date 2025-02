Dopo l’annullamento della trade con Charlotte per Mark Williams, i Lakers erano alla ricerca disperata di un centro per rinforzare un reparto lunghi rimasto orfano di Anthony Davis, volato a Dallas in cambio di Luka Doncic. E i gialloviola hanno infine scelto di puntare su Alex Len, free agent dopo aver risolto il suo contratto con Washington. Sarà quindi l’ucraino a occupare il pitturato da qui al termine della stagione per coach JJ Redick

Dopo essere transitato solo virtualmente da Washington, dove era finito al termine di quattro anni trascorsi a Sacramento, Alex Len sembrava diretto a Indiana. Risolto il contratto con gli Wizards, infatti, l’ucraino era diventato di fatto free agent e pareva intenzionato ad accettare l’offerta dei Pacers. Nel frattempo, però, è arrivata un’altra offerta, con tutto il rispetto decisamente più allettante: giocare al fianco di LeBron James e Luka Doncic nella versione dei Lakers che puntano dritti al titolo. Dopo l’annullamento della trade per Mark Williams, infatti, i gialloviola erano rimasti di fatto con un buco nel pitturato, non potendo più contare su Anthony Davis, ormai volato a Dallas in cambio di Doncic. E la scelta, arrivata all’interno di un mercato che a dire il vero non offriva grandi alternative, è caduta su Len, veterano in NBA ormai dal 2013. Per fare spazio a roster, i Lakers hanno risolto il contratto di Christian Wood, in scadenza il prossimo giugno, rendendo il lungo degente, che deve ancora fare il suo esordio in questa stagione, a sua volta free agent.