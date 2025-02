Sarà Ja Morant la prossima stella a essere ceduta?

In una lega in cui anche uno come Luka Doncic può essere scambiato da un momento all’altro, ci si può aspettare qualsiasi cosa. Per questo, nei suoi discorsi con varie fonti in giro per la NBA, il veterano dei giornalisti Howard Beck di The Ringer ha raccolto una voce interessante: secondo un dirigente della lega, il prossimo nome da tenere d’occhio per una possibile trade è quello di Ja Morant dei Memphis Grizzlies. "Sono costantemente in contatto con vari dirigenti attorno alla deadline per capire cosa succederà dopo. In questa lega sei sempre alla ricerca per capire chi sarà la prossima stella a essere scambiata, giusto?" ha detto nel The Ringer NBA Show. "Qualcuno di punto in bianco mi ha detto: 'Tieni d'occhio Ja [Morant] quest’estate'. Non ho ulteriori conferme, e a quanto ne so la situazione è migliorata nell’ultimo anno, ma sto solo dicendo che è una di quelle cose che sto tenendo d'occhio se dovessero accendersi all’improvviso". Se i dubbi sulla tenuta fisica di Doncic hanno convinto Dallas a cederlo, è plausibile che anche Memphis ci abbia pensato: lasciando da parte le sospensioni degli anni passati, dall’inizio della stagione 2023-24 ha disputato appena 41 partite (9 lo scorso anno e 32 in questa), dovendo costantemente gestire il suo sforzo e il suo impegno per non incorrere in vari problemi fisici. Considerando che ha solo 25 anni e che ha ancora tre anni di contratto oltre questo, forse l’estate del 2025 potrebbe essere il momento giusto per cederlo prima che il suo valore si deteriori ulteriormente, anche se nulla finora fa pensare che i Grizzlies vogliano cederlo — anzi, sembrano puntare più che mai sul nucleo formato da lui, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Molto però dipenderà dalla tenuta fisica di Morant e dai risultati ai playoff, visto che i Grizzlies — anche per i molti infortuni — non superano il primo turno dal 2022.