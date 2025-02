Lonnie Walker va a Phila, Smith Jr. lascia il Real

Due giocatori protagonisti in Europa stanno per tornare in NBA: Lonnie Walker IV ha trovato un accordo con i Philadelphia 76ers per un contratto di due anni a 3.7 milioni di dollari, lasciando così lo Zalgiris Kaunas. Anche Dennis Smith Jr. sta per tornare nella lega, decidendo di lasciare il Real Madrid

Sembrava che il suo futuro almeno a breve termine fosse ancora in Europa, invece Lonnie Walker IV sta per tornare in NBA. Come comunicato da Shams Charania di ESPN, l’ex giocatore di Spurs, Lakers e Nets farà ritorno ai Philadelphia 76ers, con i quali ha trovato l’accordo per un contratto di due anni a 3.7 milioni di dollari complessivi. Secondo quanto scritto da Marc Stein nella giornata di ieri, il giocatore aveva deciso di rimanere allo Zalgiris Kaunas a poche ore dalla scadenza del clausola del suo accordo per poter tornare in NBA, ma una chiamata dei Sixers all’ultimo minuto ha stravolto i piani, portandolo alla decisione di tornare in NBA. Walker aveva cominciato la stagione 2024-25 ai Boston Celtics, venendo però tagliato prima dell’inizio della regular season per motivi di luxury tax; dopo non essere stato "reclamato" da nessuna delle altre 29 squadre, Walker ha ben figurato in Lituania viaggiando a oltre 13 punti in 22 minuti di media in 19 partite di Eurolega, sfiorando la stessa quota anche nelle 10 gare disputate nel campionato lituano nei tre mesi e mezzo passati in Europa.