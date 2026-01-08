La notizia era nell’aria da diverse settimane e negli ultimi giorni i rumors si erano fatti più intensi, ma nella notte è arrivata anche l’ufficialità: l’avventura di Trae Young ad Atlanta è terminata. Gli Hawks hanno infatti scambiato con Washington quello che dal 2018 a oggi è stato il loro uomo simbolo, ottenendo in cambio Cory Kispert e CJ McCollum

Si scalda il mercato NBA e, come da pronostici, la prima stella a cambiare maglia è Trae Young. La notizia dell’intenzione da parte di Atlanta di cederlo era ormai filtrata da qualche giorno e nella notte è arrivata l’ufficialità. La destinazione, anche in questo caso come da pronostici, è Washington, che si è portata a casa Young cedendo in cambio Corey Kispert e il veterano CJ McCollum. Dopo oltre 7 anni, quindi, si chiude l’avventura di Young ad Atlanta, dove era sbarcato al Draft del 2018, diventando poi uomo simbolo e leader della squadra.