Dalla trade che ha sconvolto la NBA sono passate poco più di tre settimane, e il calendario ora offre a Luka Doncic il primo incrocio da avversario con Dallas. Quella di questa notte non sarà quindi una partita come le altre e l’attesa per vedere lo sloveno in campo contro gli ex compagni è altissima. L’appuntamento con Lakers-Mavs è per questa notte alle 4.00 su Sky Sport Uno con commento in originale e poi in replica domani su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino

Da quando la notizia del passaggio di Luka Doncic dai Mavs ai Lakers , tanto clamorosa da essere scambiata da molti come una fake news nelle prime ore del mattino di domenica 2 febbraio , è diventata ufficiale, c’è una data che i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo hanno segnato con un virtuale circoletto rosso: 25 febbraio . E a essersi segnato la data del primo incrocio con la sua ex squadra potrebbe essere stato proprio Doncic , che nel frastuono mediatico creato dal suo passaggio ha dovuto prima perfezionare il recupero fisico dall’infortunio che lo aveva tenuto fermo fin dallo scorso Natale, quindi trovare una condizione atletica accettabile e infine iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni, primo tra tutti LeBron James . A giudicare da quanto combinato dallo sloveno nell’ultima partita giocata dai Lakers , in cui è stato protagonista assoluto della prestigiosa vittoria a Denver con 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist , il grande ex dovrebbe però essere pronto per la sfida che lo attende questa notte.

Il passato non si cancella con una trade

Non essendoci l’altro grande ex, quell’Anthony Davis che dopo un esordio fulminante con Dallas si è fatto subito male, è ovvio che alla Crypto.com Arena tutti i riflettori saranno puntati su Doncic. Lo sloveno, d’altronde, ha trascorso con i Mavs le sue prime sei stagioni in NBA, diventando in fretta l’uomo simbolo della franchigia prima di portare la squadra alle Finals lo scorso anno e quindi venire scambiato a grande sorpresa poco più di tre settimane fa. Il confronto diretto con Dallas, quindi, non può rappresentare una partita come tutte le altre per Doncic. “Mi aspetto che Luka scenda in campo nella sua versione migliore” ha dichiarato l’ex compagno P.J. Washington alla vigilia, “conosco la sua mentalità e sono certo che sarà pronto per giocare al meglio, così come noi non vediamo l’ora di affrontarlo”. Luka, insomma, non è stato dimenticato da chi ha condiviso il campo con lui, anzi, lo stesso Washington ha ammesso: “Ci manca, alla fine è come un fratello per noi”. L’appuntamento con una partita davvero speciale è per questa notte alle 4.00 su Sky Sport Uno con commento originale e in replica domani mercoledì 26 febbraio alle 11.30, 14.30, 16.30 (sintesi), 19.15 e 22.45 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.