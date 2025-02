La superstar dei Celtics è convinto che di un altro giocatore di 26 anni che ha vinto e ottenuto tutto quello che ha vinto e ottenuto lui si parlerebbe in maniera completamente diversa. "Io 'faccia' della NBA? Non mi va di essere tirato in ballo in discussioni che non hanno risposte. Ognuno ha le sue opinioni: io rispondo coi fatti", dice

Jayson Tatum è a caccia del back-to-back, un secondo titolo consecutivo con i suoi Celtics che coronerebbe dodici mesi da sogno: il primo anello, la firma sul contratto più ricco nella storia della lega, una medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024 e – nel caso di repeat – un altro titolo NBA. Eppure qualcosa sembra dargli fastidio. “Se mi sento apprezzato come dovrei? No”, ha dichiarato senza giri di parole al Washington Post la stella dei Celtics. Che non sta lamentandosi con la società, sia chiaro, ma con la percezione pubblica attorno al suo nome. E per dimostrarlo utilizza un curioso esperimento teorico: “Togliete il mio nome e la mia faccia e dite: ‘Questo è quello che Giocatore A è riuscito a ottenere a 26 anni’. Sono sicuro che la gente parlerebbe di me in maniera completamente diversa”. Perché è Tatum il giocatore-simbolo dei Celtics campioni NBA ma è andato a Brown il premio di MVP delle Finals e in estate – con Team USA – coach Kerr lo ha perfino tenuto in panchina 40 minuti in ben due occasioni.