Embiid alza bandiera bianca: stagione finita

I Philadelphia 76ers hanno annunciato che Joel Embiid rimarrà fuori per il resto della stagione, continuando a cercare una soluzione (probabilmente chirurgica) ai problemi del ginocchio sinistro che lo tormenta ormai da un anno. In numerose occasioni l’MVP del 2023 ha dovuto subire iniezioni anche solo per poter scendere in campo, ma il dolore e i rigonfiamenti non si sono mai alleviati impedendogli di giocare ai suoi livelli

La notizia era ormai nell’aria da qualche tempo, ora c’è anche l’ufficialità: Joel Embiid non tornerà in campo in questa stagione per i Philadelphia 76ers, che hanno annunciato il suo forfait fino al termine dell’annata. L’MVP del 2023 ha disputato solamente 19 partite in questa stagione martoriata da un ginocchio sinistro che non gli ha dato tregua: ogni volta che è sceso in campo il camerunese lo ha fatto subendo iniezioni per ridurre il dolore e il gonfiore, che non lo hanno però mai abbandonato sostanzialmente nell’ultimo anno, a seguito dell’infortunio al menisco subito a fine gennaio 2024 sul campo dei Golden State Warriors. Embiid continuerà a consultarsi con specialisti e medici per capire qual è il miglior percorso riabilitativo per permettergli di giocare nelle migliori condizioni possibili a partire dalla prossima stagione, cercando di performare meglio rispetto alle cifre messe assieme quest’anno (sotto i 24 punti a partita col 44% dal campo e il 30% da tre punti, lontanissime dall’ultimo triennio sopra i 30 punti di media con percentuali superiori al 50% dal campo che gli sono valse l’MVP). Con una striscia aperta di 9 sconfitte consecutive e uno svantaggio di 3 gare piene da recuperare a Chicago anche solo per agguantare il decimo posto in classifica, ora i Sixers hanno tutti gli incentivi possibili per dare per persa questa stagione, cercando di tenere la propria scelta al Draft — che rimarrà nelle mani di Philadelphia se saranno nelle prime sei posizioni dopo la Lottery di maggio, altrimenti finirà a Oklahoma City.