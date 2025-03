Di “What If” e di scenari ipotetici è piena la storia della NBA, o dello sport in generale, perciò se siete appassionati del genere, aggiungete anche questo alla vostra raccolta: in un scenario alternativo, oggi Luka Doncic sarebbe un giocatore dei Minnesota Timberwolves e Anthony Edwards uno dei Dallas Mavericks. Secondo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic, infatti, nelle settimane precedenti alla cessione di Doncic ai Los Angeles Lakers, Nico Harrison ha contattato la dirigenza dei T’Wolves chiedendo informazioni su Edwards e se ci fosse stata la possibilità di prenderlo in uno scambio, anche mettendo sul piatto Doncic. I T’Wolves hanno velocemente detto di no a ogni proposta, ma è uscita decisamente sorpresa anche solo dal fatto che Dallas stesse pensando di scambiare uno come Doncic — cosa che è poi effettivamente successa nelle settimane successive, orchestrando lo scambio con i Lakers. Una versione dei fatti che va un po’ in contrasto con quanto raccontato dai vari protagonisti della trade fino a questo momento, cioè che solo i due dirigenti (Harrison e Rob Pelinka) e i due proprietari (Patrick Dumont e Jeanie Buss) sapessero dello scambio, mentre almeno i T’Wolves (e forse anche i Bucks, interrogati su uno scambio con Giannis Antetokounmpo) sapevano della possibilità che Doncic fosse sul mercato. Chi ha detto la verità e chi una bugia? Lo scopriremo forse tra qualche tempo, ma intanto possiamo goderceli in campo sera dopo sera a sfidarsi, e chissà che non accada anche ai prossimi playoff.