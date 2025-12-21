Nella notte i Clippers hanno vinto il derby di Los Angeles con i Lakers e per Luka Doncic è stata una serataccia. Lo sloveno ha infatti dovuto abbandonare la partita durante l’intervallo lungo per un problema alla gamba sinistra e in precedenza aveva giocato male, forse distratto dai tanti cartelli che i tifosi dei Clippers avevano preparato per prenderlo in giro a proposito del suo peso forma

Quando, nel progettare l’ Intuit Dome , la proprietà di Clippers aveva deciso di costruire quello che sarebbe poi stato rinominato ‘ The Wall’ , l’idea era proprio quella di imitare le curve più famose degli stadi di calcio , a partire dal leggendario ‘ Muro Giallo ’ che caratterizza il Westfalenstadion, casa del Borussia Dortmund . L’obiettivo, insomma, era quello di regalare alla squadra uno spicchio di tifoseria ben più calda rispetto a quelle del resto della NBA . E, giudicare da quanto andato in scena nella notte nel derby contro i Lakers , l’obiettivo sembra essere stato centrato.

Doncic, il peso forma e l’ironia dei tifosi dei Clippers

Che per Luka Doncic, stella dei Lakers dallo scorso febbraio, raggiungere la miglior condizione fisica e controllare il proprio peso forma sia sempre stato complicato è un dato di fatto. Lo sloveno, però, a dire il vero si era fatto trovare ai nastri di partenza della stagione ora in corso in forma perfetta. Nonostante questo, i tifosi dei Clippers non hanno rinunciato a fare ironia sul punto debole dell’avversario più temuto. E così, sollevati e messi ben in vista dagli spettatori che affollavano ‘The Wall’, sono comparsi diversi cartelli con scritto ‘Ozempic’, ‘Weight Watchers’ e ‘Jenny Craig’, ovvero prodotti e marchi strettamente legati alla perdita di peso e alla dieta in generale. Il risultato? Per Doncic sono 4/13 dal campo nel primo tempo, prima che un infortunio alla gamba sinistra chiudesse in largo anticipo la sua spiacevole serata.