Nella notte i Clippers hanno vinto il derby di Los Angeles con i Lakers e per Luka Doncic è stata una serataccia. Lo sloveno ha infatti dovuto abbandonare la partita durante l’intervallo lungo per un problema alla gamba sinistra e in precedenza aveva giocato male, forse distratto dai tanti cartelli che i tifosi dei Clippers avevano preparato per prenderlo in giro a proposito del suo peso forma
Quando, nel progettare l’Intuit Dome, la proprietà di Clippers aveva deciso di costruire quello che sarebbe poi stato rinominato ‘The Wall’, l’idea era proprio quella di imitare le curve più famose degli stadi di calcio, a partire dal leggendario ‘Muro Giallo’ che caratterizza il Westfalenstadion, casa del Borussia Dortmund. L’obiettivo, insomma, era quello di regalare alla squadra uno spicchio di tifoseria ben più calda rispetto a quelle del resto della NBA. E, giudicare da quanto andato in scena nella notte nel derby contro i Lakers, l’obiettivo sembra essere stato centrato.
Doncic, il peso forma e l’ironia dei tifosi dei Clippers
Che per Luka Doncic, stella dei Lakers dallo scorso febbraio, raggiungere la miglior condizione fisica e controllare il proprio peso forma sia sempre stato complicato è un dato di fatto. Lo sloveno, però, a dire il vero si era fatto trovare ai nastri di partenza della stagione ora in corso in forma perfetta. Nonostante questo, i tifosi dei Clippers non hanno rinunciato a fare ironia sul punto debole dell’avversario più temuto. E così, sollevati e messi ben in vista dagli spettatori che affollavano ‘The Wall’, sono comparsi diversi cartelli con scritto ‘Ozempic’, ‘Weight Watchers’ e ‘Jenny Craig’, ovvero prodotti e marchi strettamente legati alla perdita di peso e alla dieta in generale. Il risultato? Per Doncic sono 4/13 dal campo nel primo tempo, prima che un infortunio alla gamba sinistra chiudesse in largo anticipo la sua spiacevole serata.