NBA, Fontecchio sbarca al Madison Square Garden: Knicks-Heat a mezzanotte su Sky

NBA

Grande appuntamento questa sera a mezzanotte in punto: Simone Fontecchio e i suoi Heat scendono in campo al Madison Square Garden per affrontare i Knicks, freschi della conquista della NBA Cup. Un confronto tra due squadre che nutrono ambizioni importanti nella Eastern Conference e con tanti talenti in grado di accendersi durante la partita. Appuntamento su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento in diretta a cura di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

NBA SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

New York, a pochi giorni di distanza dalla conquista della NBA Cup contro San Antonio e a pochi giorni dall’appuntamento del Christmas Day contro Cleveland, è di nuovo il momento di un big match. Al Madison Square Garden, infatti, arriva Miami, che a dispetto di previsioni che la volevano destinata ad una stagione tutto sommato anonima in questa prima parte di regular season ha sorpreso molti. Gli uomini Erik Spoelstrahanno infatti messo in campo un gioco tra i più divertenti e spettacolari di tutta la lega e al momento sono all’inseguimento di quel 6° posto a Est che garantirebbe un posto sicuro ai playoff. Quanto ai Knicks, invece, la vittoria in NBA Cup è stata la classica ciliegina sulla torta in un avvio di stagione molto positivo che vede la squadra al 2° posto nella classifica della Eastern Conference dietro solo a Detroit.

Una sfida equilibrata e il possibile fattore Fontecchio

Entrambe le squadre, però, sono reduci da sconfitte dolorose rispettivamente contro Boston e contro Philadelphia. Gli Heat, in effetti, nelle ultime settimane hanno subito una frenata evidente, vincendo solo 3 delle ultime 10 partite giocateNew York, invece, nonostante lo stop con i Sixers ha un record di 8-2 nelle ultime 10 partite, a cui va sommata la vittoria sugli Spurs che a Las Vegas ha regalato a Jalen Brunson e compagni la NBA Cup. Nei tre scontri diretti già giocati in stagione, però, Miami ha vinto due volte e in quelle due vittorie Simone Fontecchio ha contribuito con 14 punti in entrambe le occasioni. C’è anche l’azzurro, quindi, tra i protagonisti in campo a mezzanotte. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Approfondimento

I Knicks non appenderanno il banner per la NBA Cup

