NBA Europe va avanti: trattative da gennaio

La NBA e la FIBA hanno annunciato che proseguiranno l’esplorazione congiunta per la creazione di una nuova lega professionistica, la cosiddetta NBA Europe. A partire da gennaio si terranno nuovi colloqui con le squadre e le cordate di proprietari interessate a partecipare al progetto

NBA e FIBA vanno avanti nel progetto NBA Europe . Come annunciato in un comunicato, le due entità partner “ proseguiranno l’esplorazione congiunta per la creazione di una nuova lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo” si legge. “A partire da gennaio, NBA e FIBA coinvolgeranno le squadre e le cordate di proprietari interessate a partecipare al progetto ”. In particolare nel comunicato si specifica che “oltre ai posti permanenti, la nuova lega offrirà a tutte le squadre dei campionati nazionali europei affiliati alla FIBA la possibilità di qualificarsi ogni anno in base al merito sportivo , attraverso la Basketball Champions League (BCL) della FIBA o tramite un torneo di qualificazione al termine della stagione ". Arriva poi la conferma dell’allineamento per permettere ai giocatori di NBA Europe di far parte delle finestre di qualificazione FIBA: "Il calendario della lega sarà inoltre allineato a quello dei campionati domestici nazionali e delle competizioni in campo internazionale delle squadre nazionali, permettendo agli atleti di rappresentare tanto il proprio club quanto la propria squadra nazionale nel corso dell’intera stagione sportiva".

Le parole di Zagklis e Adam Silver

"Portare avanti questo progetto congiunto tra NBA e FIBA rappresenta un grande passo per la comunità del basket europeo", ha dichiarato il Segretario Generale della FIBA Andreas Zagklis. "Il format della lega rispetta i principi del modello sportivo europeo, offrendo a qualsiasi club con ambizione all’interno del continente un percorso equo per accedere ai massimi livelli. Il progetto è stato concepito per rafforzare la sostenibilità dell’intero ecosistema del basket europeo - dai giocatori ai club, dalle leghe alle federazioni nazionali - generando un effetto a catena che porterà benefici concreti agli appassionati di pallacanestro in tutto il continente europeo". "I dialoghi con i diversi stakeholder in Europa hanno rafforzato la nostra convinzione che esista un’enorme opportunità legata alla creazione di una nuova lega nel continente" ha dichiarato il Commissioner NBA Adam Silver. "Insieme alla FIBA, non vediamo l’ora di avviare un dialogo con potenziali club e cordate di proprietari che condividano la nostra visione sul potenziale di crescita del basket in Europa".