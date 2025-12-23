Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, scontro in panchina tra Kerr e Green: Draymond se ne va in spogliatoio. VIDEO

NBA
©Getty

Durante il terzo quarto della sfida tra Golden State e Orlando, Steve Kerr e Draymond Green sono stati protagonisti di un’accesa discussione in panchina durante un timeout, ripresa da un tifoso sugli spalti. Al termine dell’alterco Green ha preso la via degli spogliatoi, tornando in panchina solo successivamente — ma senza essere rimesso in campo da coach Kerr, che lo ha lasciato in panchina negli ultimi 20 minuti di gara

Il rapporto tra Steve Kerr e Draymond Green è sempre stato burrascoso: da ormai più di dieci anni i loro scontri e i loro diverbi si alternano a momenti di affetto e complicità, specie dopo così tanto tempo passato assieme. Quando però lo scontro tra due personalità forti avviene durante una partita, però, fa sempre notizia: come testimoniato da un tifoso sugli spalti, i due sono stati protagonisti di un accesissimo diverbio durante un timeout all’inizio del terzo quarto della sfida tra Golden State e Orlando, chiamato da coach Kerr perché aveva visto i suoi perdere la concentrazione andando sotto di 5 lunghezze sul 66-71. Green aveva appena commesso una palla persa e aveva cominciato a lamentarsi con un arbitro quando Kerr ha chiamato il timeout, da cui è nata la discussione che si è risolta solo quando Green visibilmente alterato ha preso da solo la via degli spogliatoi, ritornando solo all’inizio del quarto periodo risedendosi in panchina dopo che i veterani Jimmy Butler, Buddy Hield e Al Horford erano andati in spogliatoio per controllare la situazione. Kerr, però, non lo ha più rimesso in campo, lasciandolo in panchina per gli ultimi 20 minuti del match in cui gli Warriors hanno cambiato marcia e vinto contro i Magic.

Le parole di Kerr e Green dopo la partita

"Abbiamo avuto un confronto" ha detto Kerr dopo la partita. "Lui ha preso la decisione di tornare negli spogliatoi per darsi una calmata. È tutto quello che ho da dire a riguardo: il resto è privato". Quando gli è stato chiesto se lo avrebbe rimesso in campo, Kerr ha risposto seccamente: "No, non sarebbe rientrato. Se ne è andato in spogliatoio e noi siamo andati avanti. I ragazzi che sono scesi in campo hanno giocato alla grande e abbiamo avuto un ottimo secondo tempo". Green, dal canto suo, ha commentato così l’accaduto: "Le emozioni hanno preso il sopravvento e ho pensato che fosse meglio che me ne andassi da lì. Pensavo che la situazione non sarebbe migliorata e per questo è stato meglio che mi allontanassi da solo".

Approfondimento

Curry accende Golden State, vincono OKC e Detroit

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Scontro Kerr-Green: Dray se ne va in spogliatoio

NBA

Durante il terzo quarto della sfida tra Golden State e Orlando, Steve Kerr e Draymond Green sono...

NBA Europe va avanti: trattative da gennaio

NBA

La NBA e la FIBA hanno annunciato che proseguiranno l’esplorazione congiunta per la creazione di...

New York-Miami in diretta a mezzanotte su Sky

NBA

Grande appuntamento questa sera a mezzanotte in punto: Simone Fontecchio e i suoi Heat scendono...

I tifosi dei Clippers prendono in giro Doncic

NBA

Nella notte i Clippers hanno vinto il derby di Los Angeles con i Lakers e per Luka Doncic è stata...

Doncic esce a metà partita: problema alla gamba

NBA

I Lakers si presentano al derby contro i Clippers con assenze pesanti come Austin Reaves, Rui...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS