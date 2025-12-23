Il rapporto tra Steve Kerr e Draymond Green è sempre stato burrascoso: da ormai più di dieci anni i loro scontri e i loro diverbi si alternano a momenti di affetto e complicità, specie dopo così tanto tempo passato assieme. Quando però lo scontro tra due personalità forti avviene durante una partita , però, fa sempre notizia: come testimoniato da un tifoso sugli spalti, i due sono stati protagonisti di un accesissimo diverbio durante un timeout all’inizio del terzo quarto della sfida tra Golden State e Orlando, chiamato da coach Kerr perché aveva visto i suoi perdere la concentrazione andando sotto di 5 lunghezze sul 66-71. Green aveva appena commesso una palla persa e aveva cominciato a lamentarsi con un arbitro quando Kerr ha chiamato il timeout, da cui è nata la discussione che si è risolta solo quando Green visibilmente alterato ha preso da solo la via degli spogliatoi , ritornando solo all’inizio del quarto periodo risedendosi in panchina dopo che i veterani Jimmy Butler, Buddy Hield e Al Horford erano andati in spogliatoio per controllare la situazione. Kerr, però, non lo ha più rimesso in campo, lasciandolo in panchina per gli ultimi 20 minuti del match in cui gli Warriors hanno cambiato marcia e vinto contro i Magic.

Le parole di Kerr e Green dopo la partita

"Abbiamo avuto un confronto" ha detto Kerr dopo la partita. "Lui ha preso la decisione di tornare negli spogliatoi per darsi una calmata. È tutto quello che ho da dire a riguardo: il resto è privato". Quando gli è stato chiesto se lo avrebbe rimesso in campo, Kerr ha risposto seccamente: "No, non sarebbe rientrato. Se ne è andato in spogliatoio e noi siamo andati avanti. I ragazzi che sono scesi in campo hanno giocato alla grande e abbiamo avuto un ottimo secondo tempo". Green, dal canto suo, ha commentato così l’accaduto: "Le emozioni hanno preso il sopravvento e ho pensato che fosse meglio che me ne andassi da lì. Pensavo che la situazione non sarebbe migliorata e per questo è stato meglio che mi allontanassi da solo".