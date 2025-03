I Pistons sono una delle squadre più in forma della NBA e al momento, contro ogni pronostico di inizio stagione, occupano il 6° posto nella classifica della Eastern Conference. E nella cavalcata di Detroit c’è anche la firma di Simone Fontecchio, più che mai 6° uomo dall’apporto fondamentale per coach J.B. Bickerstaff. E l’azzurro ha raccontato ai microfoni di Sky Sport della grande fiducia provata dalla squadra e dei segreti dietro ai successi arrivati fin qui e che, secondo Fontecchio, sono destinati a continuare

Nessuno, forse nemmeno il tifoso più accanito dei Pistons, a inizio stagione avrebbe potuto pronosticare che Detroit, in vista dell’ultimo mese di regular season, sarebbe stata una delle squadre con un posto garantito ai playoff. Eppure, Cade Cunningham e compagni al momento occupano il 6° posto a Est, una posizione frutto soprattutto di una sequela di vittorie arrivate a cavallo della pausa per l’All-Star Game. E nel grande momento vissuto da Detroit c’è anche il contributo di Simone Fontecchio, elemento indispensabile in uscita dalla panchina, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’annata vissuta dalla squadra e della voglia di non fermarsi proprio ora, sul più bello.

Che effetto ti ha fatto tornare a giocare a Utah da ex, è stato piacevole?

Sì, molto piacevole, è stato emozionante anche rivedere un sacco di volti familiari: c'erano un sacco di amici che abbiamo conosciuto in questi ultimi due anni, per non parlare poi di tutte le persone con cui ho lavorato con i Jazz, quindi è stato un bel momento.

Non a caso durante la pausa per l’All-Star Game sei tornato proprio a Utah, era dal trasferimento a Detroit che non tornavi più a Salt Lake.

Sì, diciamo che io volevo andare al mare, ma per questa volta ho accontentato mia moglie che ci ha lasciato veramente un pezzo di cuore, come me del resto a Salt Lake. Come ho detto, lì abbiamo tanti amici, quindi abbiamo deciso di passare qualche giorno lì in famiglia, in montagna, in mezzo alla neve, in mezzo agli affetti.

Tra i giocatori che c'erano a Utah con te e che hai adesso come compagno a Detroit c'è Malik Beasley, che rapporto hai con lui? Lui sta avendo un'ottima stagione partendo dalla panchina

Io e Malik abbiamo un rapporto ottimo, ci conosciamo ormai da un po' di tempo e sono veramente felicissimo per la stagione stratosferica che sta avendo, merito del lavoro che c’è dietro a questo successo. Sono contento anche perché ci sta dando una grossa mano. Ci troviamo spesso a dividere il campo insieme, certo, mi piacerebbe che mi lasciassero qualche tiro in più…ma finché lui fa canestro con questa continuità non gli si può dire niente [sorride N.d.R.]