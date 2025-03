A ottobre i New Orleans Pelicans giocheranno due amichevoli contro Melbourne United il South East Melbourne Phoenix, realizzando così l’esordio per una squadra della NBA in Australia. L’evento, organizzato dalla lega in collaborazione con la Australian’s National Basketball League, rappresenta l’approdo di un lungo percorso di crescita della pallacanestro australiana negli ultimi vent’anni

Anche per una realtà globale e ormai globalizzata come la NBA esistono le prime volte, e quella del prossimo ottobre a Melbourne sarà una di queste. In precedenza, infatti, erano state diverse le squadre della NBL, il campionato australiano, a sfidare avversarie della NBA sul suolo americano durante amichevoli di preparazione alla stagione, ma non era mai successo che una delle trenta squadre della lega guidata da Adam Silver sbarcasse in Australia. A farlo saranno i New Orleans Pelicans, che sfideranno Melbourne United e South East Melbourne Phoenix nella cornice di Melbourne Park i prossimi 3 e 5 ottobre. Un esordio, quello della NBA ‘down under’, che arriva come approdo quasi naturale dopo che la pallacanestro australiana ha vissuto un percorso di grande crescita negli ultimi anni. Un percorso di crescita testimoniato dalla presenza ormai costante dei Boomers alle Olimpiadi, dove hanno anche vinto un bronzo a Tokyo 2021, e da quella di giocatori australiani in NBA, che in questa stagione sono stati 13. Un percorso che ora incontrerà quello di Zion Williamson e compagni, pronti a sbarcare a Melbourne il prossimo autunno.