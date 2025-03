C’è da scommettere che Cleveland, ma anche i Lakers, i Nuggets, gli Warriors e volendo anche i Knicksnon sarebbero d’accordo, ma la sfida in programma questa notte tra Boston e Oklahoma City potrebbe rappresentare l’assaggio di ciò che si vedrà in campo alle prossime Finals. I Celtics, d’altronde, pur ormai destinati a cedere la vetta della Eastern Conference ai lanciatissimi Cavs per quanto riguarda la regular season, rimangono i campioni NBA in carica. Ai Thunder, invece, manca poco per avere la certezza matematica di chiudere in testa alla Western Conference la loro di regular season e presentarsi quindi come squadra da battere a Ovest ai playoff. Ecco perché, al di là delle implicazioni tutto sommate modeste di classifica, la partita in programma questa notte al TD Garden si prospetta come una delle più intense e spettacolare della stagione NBA.