I Lakers, dopo l’ottimo periodo vissuto a cavallo tra la pausa per l’All-Star Game, arrivano da quattro sconfitte consecutive. Phoenix, invece, continua faticosamente a cercare la svolta in una stagione complicatissima che al momento la vede addirittura fuori dalla zona play-in a Ovest. Lo scontro diretto in programma stasera, quindi, rappresenta un’occasione da non sprecare per entrambe le squadre. Appuntamento in diretta dalle 20.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

In casa Lakers tutto o quasi sembrava andare per il meglio, perché l’arrivo di Luka Doncic da Dallas aveva rinvigorito le speranze di una primavera da vivere da protagonisti e il mese di febbraio si era chiuso con un eccellente bottino di 10 vittorie e 2 sconfitte , consentendo alla truppa di JJ Redick di scalare la classifica della Western Conference fino ad arrivare al 2° posto . Poi, però, è arrivato l’infortunio a LeBron James e senza il super veterano la squadra sembra aver perso lo slancio iniziale, come testimoniato dalle 4 sconfitte di fila in cui i gialloviola sono incappati nell’ultima settimana. I Suns , per contro, quello slancio non sono davvero mai stati in grado di trovarlo in questa stagione. Tra metamorfosi tattiche mai del tutto compiute, infortuni e polemiche interne allo spogliatoio la regular sesaon di Phoenix è stata fin qui complicatissima, come testimoniato dal record ( 31-36 ) e dall’ 11° posto occupato a Ovest , dunque fuori anche dal play-in. Una posizione, quella in cui si trovano Kevin Durant e compagni, che non ammette ulteriori passi falsi se si vuole evitare il disastro completo.

Tutto passa da Luka

Risparmiato nella seconda serata del back-to-back, poi culminata con la sconfitta a Denver, Doncic è reduce dai 45 punti segnati in casa dei Bucks, suo massimo fin qui in gialloviola, che non hanno però evitato una netta sconfitta. I Lakers sperano di averlo in campo per la sfida casalinga contro Phoenix, anche perché senza LeBron James è evidente come i destini a breve termine passino dalle mani dello sloveno, apparso in miglioramento dal punto di vista della condizione fisica ma ancora poco preciso al tiro nelle ultime uscite. I Suns, dall’altra parte, proveranno ancora ad affidarsi a un attacco che sulle spalle di Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal in teoria non dovrebbe essere secondo a nessuno, ma che al momento è solo 9° per efficacia. Di certo, su entrambe le sponde, non mancheranno i giocatori in grado di fare canestro e, considerato il momento vissuto dalle due contendenti, non dovrebbero mancare nemmeno le motivazioni. L’appuntamento con il tradizionale NBA Sundays è per questa sera in diretta dalle 20.30 su Sky Sport NBAcon il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.