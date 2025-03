Visto che Philadelphia ha fuori (per la stagione) Embiid e Paul George, e sarà senza anche Maxey, Lowry, Drummond ed Eric Gordon, i Thunder scelgono di far riposare Shai Gilgeous-Alexander, che seguirà la gara in borghese insieme a Jalen Williams e Lu Dort, infortunati. Ma forse vincere con i Sixers (diretta su Sky Sport NBA alle 2.00 e in streaming su NOW ) non è proprio la priorità di OKC, che guarda con più interesse al prossimo Draft...

Gli Oklahoma City Thunder sono già sotto investigazione da parte della NBA, che vuole accertarsi che il riposo concesso a tutto il quintetto base nella gara di inizio mese contro i Portland Trail Blazers non fosse in violazione del regolamento che impone alla squadra di schierare sempre la miglior formazione possibile. La cosa non sembra turbare più di troppo i sonni di coach Daigneault e dei Thunder, che per la gara di questa notte contro Philadelphia (che a sua volta avrà fuori i propri “Big Three” – Maxey, George ed Embiid – ma anche Lowry, Drummond ed Eric Gordon, con Oubre in forte dubbio) farà riposare Shai Gilgeous-Alexander, che raggiungerà in borghese gli infortunati Jalen Williams e Lu Dort. Tre titolari assenti su cinque – con Cason Wallace e Isaiah Hartenstein in forse – e qualcuno allora non ha perso l’occasione per far notare che forse OKC (con un vantaggio di dodici gare e mezzo sui secondi a Ovest, Nuggets e Rockets) vincere con i Sixers interessi fino a un certo punto. Anzi.