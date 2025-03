Gallinari, 21 punti all'esordio a Porto Rico

Vittoria, ventello e sorrisi. Il debutto di Danilo Gallinari in Porto Rico non sarebbe potuto andare meglio, aiutando i Vaqueros de Bayamon a battere gli Indios de Mayaguez per 86-71. Gallinari, al ritorno in campo dopo quasi 8 mesi di inattività, ha chiuso con 21 punti, 6 rimbalzi e 4 assist tirando 5/7 dal campo e 8/8 ai liberi, pur fallendo quattro delle cinque conclusioni tentate dalla lunga distanza. Il mattatore del match per i padroni di casa davanti a un palazzetto da 12.000 persone completamente esaurito è stato però JaVale McGee: il tre volte campione NBA con Warriors e Lakers ha chiuso come miglior marcatore a quota 31 punti e 6 rimbalzi segnando 14 dei 20 tiri tentati dal campo, aiutando la sua nuova squadra a riemergere dopo aver chiuso il primo quarto in svantaggio per 27-19. Gallinari e compagni possono così aspettare con calma il debutto di un altro ex NBA come Chris Duarte, ultimo colpo della squadra gestita da Carlos Arroyo.