Brunson toglie il tutore, torna prima dei playoff

I New Yrok Knicks hanno subito una sorprendente sconfitta sul campo degli Charlotte Hornets, senza trovare le giocate giuste per mettere in difficoltà LaMelo Ball e compagni. Con questo ko il loro record da quando si è fatto male Jalen Brunson scende a 3 vittorie e 4 sconfitte, e per quanto il terzo posto a Est rimanga saldamente nelle loro mani, è chiaro che ci sia grande attesa per il ritorno in campo del capitano della squadra. Brunson si era infortunato alla caviglia destra nel supplementare di una sconfitta rimediata sul campo dei Los Angeles Lakers, mettendo accidentalmente il piede su quello di Austin Reaves mentre andava a canestro, e l’infortunio è stato così grave da costringerlo a indossare un tutore nelle ultime due settimane. Secondo quanto riferito da coach Tom Thibodeau, la buona notizia è che Brunson ha rimosso il tutore e ha ricominciato a tirare a canestro in maniera leggera, avanzando quindi nella sua fase di recupero dall’infortunio. La speranza è quella di riaverlo in campo nei primi dieci giorni di aprile, così da potergli fargli riassaggiare il campo e ritrovare confidenza con il pallone prima dell’inizio dei playoff fissato per il weekend di Pasqua tra poco meno di un mese, il 19-20 di aprile. "Quando sarà pronto, sarà pronto" ha tagliato corto Thibodeau sulle condizioni della sua stella. "Si sta impegnando molto nella riabilitazione, che in questo momento è l’unica cosa che può controllare. Vogliamo che la sua concentrazione rimanga su quello. Speriamo di avere delle partite per poterlo far riacclimatare".